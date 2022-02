Enthusiast entdeckt neue Windows 11 Features

(Quelle: Microsoft)

7. Februar 2022 - Windows 11 soll bei einigen der Tester mehr Funktionen bereitstellen, als angekündigt wurden. So zum Beispiel eine Möglichkeit, die Taskbar im Tablet-Modus automatisch ausblenden zu lassen oder ein neuer Nachhaltigkeitsbereich.

Die Testversion von Windows 11 soll einige Features enthalten, die von Microsoft noch nicht öffentlich angekündigt worden sind. So gibt es "The Verge" zufolge, das sich in seinem Bericht auf den Windows-Enthusiasten Albacore beruft, zum Beispiel eine Möglichkeit, Stickers für ein Wallpaper auszuwählen und diese auf dem Desktop zu bearbeiten. Zudem könnte unter Windows 11 ein Tablet-Modus zurückkehren. Eine neue Einstellung erlaube es Nutzern anscheinend, die Taskbar automatisch auszublenden, wenn das Gerät im Tablet-Modus verwendet wird. Auch soll es einen Nachhaltigkeitsbereich geben, der Nutzern Tipps zum Umgang mit Strom und zur Wiederverwertbarkeit des Geräts bereitstellt.Die Funktionen sind aktuell für die wenigsten Tester verfügbar und Microsoft hat deren Existenz bislang nicht bestätigt. Der Softwareriese erklärt dazu, dass Enthusiasten wie Albacore einige Features entdeckt hätten, die mit Absicht deaktiviert wurden. Das Unternehmen äussere sich aber nur zu Features, die man zielgerichtet von Insidern testen lässt. (af)