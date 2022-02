Widgets und Microsoft Teams in der Taskbar schmälern Performance von Windows 11

(Quelle: Microsoft)

3. Februar 2022 - Windows 11 kommt mit einer ganzen Reihe neuer Features, die für viele User nützlich sind. Doch einige davon, wie beispielsweise die Widgets und das Icon für Microsoft Teams, das in der Taskbar eingebettet ist, limitieren die Performance des Betriebssystems.

Wer unter Windows 11 mit schwacher Performance kämpft, sollte einige der neuen Features abschalten, welche die Speicherauslastung des Rechners in die Höhe treiben. Wie der ehemalige Microsoft-Mitarbeiter Michael Niehaus in einem Blog-Beitrag erklärt, würden vor allem die neuen Widgets sowie der Taskbar-Button für Microsoft Teams dem RAM eines Rechners zusetzen ( via "Windows Latest"). Beide Funktionen sollten deshalb ausgeschaltet werden, wenn der eigene Rechner mit den ihm gestellten Aufgaben Mühe bekundet.Der Grund für die erhöhte Speicherauslastung liegt laut Niehaus darin, dass die Widgets und die nun tief in Windows 11 verankerte UCC-Lösung Teams im Hintergrund WebView2-Prozesse starten, die Teil von Microsoft Edge und unter gewissen Voraussetzungen sehr leistungshungrig sind. Während die Widgets diese Prozesse nur dann starten, wenn die Widgets auch gerade genutzt werden, ist das Teams-Icon in der Taskbar quasi ununterbrochen aktiv. Deshalb tun Nutzer, die dieses Icon nicht unbedingt benötigen, gut daran, es aus der Taskbar zu entfernen. Und auch die Widgets sollten für ein zusätzliches Quäntchen Leistung aus der Taskbar entfernt werden. (luc)