KI-unterstützte Snap-Layouts für Windows 11

(Quelle: Microsoft)

18. April 2023 - Mit den Snap-Layouts in Windows 11 lassen sich die Fenster auf dem Desktop mannigfaltig anordnen. Nun soll eine KI sich das Snap-Verhalten des Users merken und die Benutzerfreundlichkeit verbessern.

Das Snap-Feature auf Windows 10 (Windows-Taste + Pfeiltasten) ist bei vielen Usern beliebt und mit Windows 11 hat Microsoft nochmal nachgelegt. Seit dem Launch der neuen Windows-Version kann mit den Snap-Layouts gearbeitet werden. Diese erlauben in erster Linie eine vielseitigere Aufteilung des Screens und bieten ein aufgeräumtes UI für die Funktion. Nun bekommen die Snap-Layouts nochmal ein grosses Upgrade in Form von KI-Unterstützung, wie "Windowslatest" in einem Preview-Build des Betriebssystems entdeckt hat. Bisher konnten mit der Snap-Funktion verschiedene Layouts für geöffnete Applikationen gewählt und als Gruppen gespeichert werden. Die neue KI-Hilfe lernt derweil aus dem Snap-Verhalten der Benutzer, speichert beliebte Layouts und schlägt vorzu neue vor. Das Features soll Microsoft-intern Smart Snap genannt werden und wird voraussichtlich im Herbst in einer öffentlich verfügbaren Windows-11-Version an die Nutzerschaft ausgerollt. (win)