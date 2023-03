Bald Option für schnellere Windows 11 Updates

(Quelle: Twitter/@PhantomOfEarth)

20. März 2023 - Im neuesten Canary Build von Windows 11 ist eine ID versteckt, mit deren Aktivierung sich der PC beim Rollout neuer Windows Updates auf Wunsch priorisieren lässt.

Wie Twitter-User PhantomOfEarth festgestellt hat , enthält der neueste Windows 11 Build 25314 aus dem Canary Channel eine versteckte ID, die eine neue Option aktiviert, damit neue Feature Updates so schnell wie möglich auf den PC kommen. Generell rollt Microsoft derart gewichtige Updates wie das jährliche grosse Feature Update ja stufenweise aus, sodass manche User viel später in den Genuss der Neuerungen kommen als andere.Wird die versteckte ID eingeschaltet, zum Beispiel via Vivetool, erscheint in der Systemsteuerung unter Windows Update die Option "Get the latest updates as soon as they're ready for your PC" – das heisst, dass der PC beim Rollout neuer Updates priorisiert wird. Wie bei allen Neuerungen in einer Betaphase empfiehlt es sich jedoch, vor Aktivierung einer versteckten beziehungsweise experimentellen Option zumindest alle wichtigen lokalen Daten extern zu sichern. (ubi)