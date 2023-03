Wird die Windows 11 Taskleiste flexibel?

(Quelle: Screenshot)

10. März 2023 - Ein veröffentlichter Clip zeigt, wie sich die Windows-Taskleiste am oberen Bildschirmrand befindet. Ob die Änderung kommt, ist offen, zumal es sich offensichtlich um eine unfertige Testumgebung handelt.

Seit der Windows 11 Ära ist die Taskleiste am unteren Bildschirm-Rand festgenagelt. Ein auf Twitter veröffentlichtes Video heizt nun die Gerüchteküche über eine flexible Positionierung der Taskleiste an. Im Clip des Twitter-Nutzers @thebookisclosed ist zu sehen , wie sich die Taskleiste am oberen Bildschirmrand befindet.Irritierend dabei ist jedoch, dass angeklickte Programme oder Menüs weiterhin von unten eingeblendet werden. Natürlich ist dies auf eine Testumgebung zurückzuführen zeigt aber, dass Microsoft vorerst eine Idee verfolgt – nicht mehr und nicht weniger. Die Testumgebung basiert auf dem Windows 11 Dev-Build 25309. Microsoft hat sich bislang noch nicht dazu geäussert, ob und in welcher Form eine flexibel positionierbare Taskleiste final umgesetzt wird. (adk)