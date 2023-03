KI-Bing kommt in die Taskbar von Windows 11

(Quelle: Microsoft)

1. März 2023 - Nachdem Microsoft im Februar eine Bing-Version mit KI-Unterstützung erstmals zugänglich gemacht hat, kommt nun bereits die Integration in die Taskbar von Windows 11.

Microsoft verkündet, dass man die KI-unterstützte Version der Suchmaschine Bing direkt in die Windows 11 Taskbar integrieren wird. Der Schritt ist bemerkenswert und kommt überraschend früh – die erste Preview-Version des KI-unterstützen Bing lancierte man erst im Februar 2023 und auch die Version als Mobile App ist erst seit wenigen Tagen als Preview verfügbar ("Swiss IT Magazine" berichtete hier und hier ).Mit der KI-getriebenen Suchmaschine direkt in der Taskbar platziere man eine Lösung für sämtliche Anforderungen an die Suche an einem einzigen einfachen Ort, so Microsoft . Dabei wird sogar verraten, dass die Such-Bar in der Taskleiste eines der meistgenutzten Features des Betriebssystems sei – eine halbe Milliarde User pro Monat nutzen das Feature schon heute ohne KI-Unterstützung, wie es weiter heisst.