Microsoft möchte der Bing-KI mehr Höflichkeit und Vielfalt antrainieren

16. Februar 2023 - Die Resonanz auf den Launch des KI-basierten Bing-Chats war überwältigend. Microsoft muss aber hier und da tiefergehende Änderungen vornehmen, da gewisse Use Cases nicht vorhergesehen wurden.

Es ist erst ein paar Tage her, seit Microsoft ChatGPT in Bing implementiert ("Swiss IT Media" berichtete ) und die Suchmaschine damit mit KI-Funktionen erweitert hat. Nun hat Microsoft ein Statement zu den ersten Erfahrungen abgegeben und zeitgleich einige Verbesserungen kommuniziert. Microsoft sieht sich zu diesem Schritt veranlasst, da sich vermehrt Nutzer beschwert hätten, dass die KI in Bing zuweilen beleidigend gewesen ist oder sich Nutzer von ihr "emotional manipuliert" gefühlt haben. Das Unternehmen entschuldigt sich für die unangebrachten Antworten von Bing, fügt jedoch gleichzeitig an, dass sich das Entwickler-Team vorgängig nicht vorstellen konnte, wie intensiv die KI-Funktion für soziale Interaktion genutzt wird.