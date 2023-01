ChatGPT soll auch in die Office-Suite eingebunden werden

(Quelle: Microsoft)

10. Januar 2023 - Nebst Bing möchte Microsoft auch die Office-Suite mit der KI-Anwendung ChatGPT ausstatten. Fixe Zeitpläne dazu gibt es allerdings noch keine.

Erst kürzlich war die Rede davon, dass Microsoft Pläne hege, die KI-Anwendung ChatGPT in die Suchmaschine Bing zu integrieren ("Swiss IT Magazine" berichtete ). Einem Bericht von "The Information" ( via "Mspoweruser") zufolge soll auch die Office-Suite mit ChatGPT ausgestattet werden. Dadurch sollen Nutzer zum Beispiel durch einfache Eingabeaufforderungen leichter KI-Texte erstellen können.Einen Hauch von KI ist in den Office-Anwendungen durch automatische Vervollständigung, Vorschläge oder Vorhersagen schon zu finden. Angeblich beruhe die automatische Vervollständigung von Word gar bereits auf einer nicht identifizierten Version des GPT-Modells. Diese Funktionalitäten sollen durch die breitere Integration von ChatGPT jedoch deutlich ausgeweitet werden. Wann dies der Fall sein wird, steht allerdings noch in den Sternen. (rf)