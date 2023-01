Microsoft baut ChatGPT in Bing ein

(Quelle: Pixabay)

4. Januar 2023 - Mit der Integration von OpenGPT in Bing will Microsoft seine Position im Markt der KI-gestützten Suchmaschinen stärken und im Vergleich mit Google besser abschneiden.

Von der KI-Anwendung ChatGPT ist derzeit überall die Rede. Sie wurde vom Unternehmen OpenAI entwickelt, das von Microsoft bisher stark gesponsort wurde – zum Beispiel im Jahr 2019 mit über einer Milliarde US-Dollar und der Verpflichtung, gemeinsam allgemein nutzbringende KI zu fördern (Artificial General Intelligence). Jetzt wollen die Redmonder die Früchte der Investitionen ernten und die ChatGPT-Funktionalität in die eigene Suchmaschine Bing integrieren. Damit soll Bing den KI-Vorsprung von Googles Search Engine einholen.Die Absicht zur Integration von ChatGPT in Bing ist einem Artikel von "The Information" (Paywall) zu entnehmen, der auch auf die bisherigen OpenAI-Investitionen von Microsoft hinweist. Demnach könnte Bing schon im Frühling 2023 in den Genuss der intelligenteren Suche kommen. Microsoft hat schon im Oktober 2022 angekündigt, den Kunstgenerator Dall-E 2 – ein weiteres Erzeugnis von OpenAI – in Bing einzubinden ("Swiss IT Magazine" berichtete ), aber dazu bisher keine konkreten Termine verkündet. (ubi)