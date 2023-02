Microsoft beginnt mit dem Rollout von Bing mit ChatGPT-Unterstützung

(Quelle: Reddit/u/Lochsa)

14. Februar 2023 - Die neue Bing-Version bringt mit ChatGPT erstmals einen AI-Chat-Dienst in eine Suchmaschine. Das Rollout hat nun begonnen, erste Nutzer auf der Warteliste können die neue Suchmaschine derzeit testen.

Microsoft hat den Rollout von Bing mit Chatbot-Unterstützung durch ChatGPT gestartet. Die ersten Nutzer auf der Warteliste haben eine entsprechende Nachricht und Zugang zur neuen Version der Microsoft-Suchmaschine erhalten, wie unter anderem einem Reddit-Post zu entnehmen ist via "Mspoweruser"). Microsoft hatte Anfang Februar 2023 die Integration von ChatGPT in Bing angekündigt ("Swiss IT Magazine" berichtete ), laut dem Unternehmen haben sich innerhalb von 48 Stunden nach der Ankündigung mehr als eine Million User auf der Warteliste eingeschrieben.Wie viele Nutzer in der ersten Welle für den Zugang zur neuen Bing-Suchmaschine bekommen haben, ist bisher unbekannt. In der Nachricht, die Microsoft seinen Nutzern mit dem Zugang zusammen zustellt, werden die frühen User gebeten, Feedback zu geben und vorläufig die Desktop-Version der Suchmaschine zu nutzen bis die Mobile-Version verfügbar ist.