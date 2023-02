Opera kommt bald mit ChatGPT

(Quelle: Opera)

14. Februar 2023 - In einer künftigen Ausgabe seines Browsers will Opera generative KI-Dienste wie ChatGPT in die Sidebar und in neue Features integrieren.

Der Browserhersteller Opera hat die Integration von AIGC-Diensten (Artificial Intelligence Generated Content) in seine Desktop- und Mobilbrowser angekündigt. Dienste wie ChatGPT sollen künftig in der Sidebar des Browsers Platz finden, darüber hinaus will Opera die Browsing-Erfahrung generell mit Features verbessern, die auf solche Dienste zurückgreifen. Dies verkündet Julia Szyndzielorz, Senior PR Manager bei Opera in einem Blogpost . Die kommende KI-Integration folgt demnach dem Einbau von Services wie Tiktok, Telegram und Whatsapp in die Browser-Sidebar.Neben ChatGPT soll auch Googles Bard in den Browser eingebunden werden, weitere bisher nicht benannte Dienste sollen folgen. Krystian Kolondra, Executive Vice President PC Browsers and Gaming bei Opera , schildert den Zweck, der hinter der KI-Integration steht: "Opera ist überzeugt, dass wir mit dem Aufkommen von KI-Lösungen sowohl für die Text-, Bild- und Audiogenerierung als auch in unzähligen anderen Formen am Rande einer neuen Ära der Kreativität im Web stehen. Deshalb gestalten wir den Browser so um, dass unsere Nutzer all diese Ressourcen nutzen und ihr volles Potenzial bestmöglich entfalten können."Eine erste KI-Funktion wird wohl ein Kürzen-Button in der Adresszeile sein, der den Inhalt einer Webseite auf Basis von WebGPT kurz in einigen Bullet Points zusammenfasst. Auf Youtube findet sich ein kurzes Demo-Video. Pikanterweise dreht sich die Demo um das James-Webb-Teleskop – Googles Bard hat sich vor ein paar Tagen mit einem ähnlichen Thema blamiert. (ubi)