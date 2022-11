Opera integriert Tiktok in Desktop-Browser

(Quelle: Opera)

15. November 2022 - Neben Instagram und Co. wurde auf vielfachen Wunsch der Nutzerinnen und Nutzer neu auch Tiktok in die Seitenleiste des Opera-Browsers integriert. Dabei soll es sich um eine Premiere handeln.

Ob Tiktok-Nutzerinnen und -Nutzer auf ihren PCs bald alle den Oper-Browser installieren? Das norwegische Unternehmen hat nämlich neu eine Tiktok-Funktion in die Seitenleiste seines Desktop-Browsers eingefügt – und ist damit laut eigenen Angaben der erste und einzige Browser überhaupt, der die Möglichkeit bietet, Tiktok zu nutzen, ohne eine separate App zu öffnen oder Tabs durchsuchen zu müssen.Offenbar hat sich eine solche Integration der App in den Browser die grosse Mehrheit der Tiktok-User zwischen 18 und 35 Jahren gewünscht, wie Opera schreibt und sich dabei auf eine selbst durchgeführte Umfrage beruft. Die meistgenannten Gründe für die Nutzung von Tiktok im Desktop-Browser sind derweil das Bedürfnis, das Handy auch mal aus der Hand zu legen, der Wunsch, längere Videos wie Tutorials oder Vorlesungen anzuschauen, oder die Recherche.Tiktok gesellt sich zu verschiedenen anderen bereits in die Seitenleiste des Opera-Browsers integrierten Messenger-Diensten und Social-Media-Plattformen wie Instagram, Twitter oder Whatsapp. Opera-Nutzer können die Funktion aktivieren, indem sie mit der rechten Maustaste auf die Seitenleiste des Browsers klicken und die Funktion im Abschnitt "Messenger" der Seitenleiste aktivieren. (mv)