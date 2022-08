Tiktok will mit APIs für Transparenz sorgen

(Quelle: Pixabay/Geralt)

9. August 2022 - Schnittstellen sollen es Forschenden und den Sicherheitsbeiträten von Tiktok künftig ermöglichen, einen vertieften Einblick in die Aktivitäten zu erhalten, die Tiktok zur Einhaltung seiner Community-Richtlinien umsetzt. Zusätzlich will die Social Media Plattform mit einer Erweiterung des vierteljährlichen Berichts für mehr Transparenz sorgen.

Drei neue Programmierschnittstellen sollen in Zukunft einen Einblick in die Arbeit von Tiktok ermöglichen, wie die Social Media Plattform bekannt gegeben hat. Zwei davon adressieren die Bedürfnisse ausgewählter Forschenden. So soll die eine API Zugriff auf öffentliche und anonymisierte Daten über die die Inhalte und Aktivitäten auf der Social Media Plattform liefern, während die zweite für ein vertieftes Verständnis des Moderationssystems sorgen soll. Zum Zwecke des Letzteren hätten die Forschenden zum einen die Möglichkeit, den Umgang mit den bestehenden Inhalten zu untersuchen und zum anderen selbst Inhalte hochzuladen und zu prüfen, wie diese je nach Art zugelassen, abgelehnt oder an Moderatoren weitergeleitet werden.Die dritte Schnittstelle richte sich derweil an die unternehmenseigenen Inhalts- und Sicherheitsbeiräte, die auf diesem Weg Zugang zu vertraulichen Informationen wie Schlüsselwortlisten erhalten, die bei Tiktok der Erkennung missbräuchlicher Inhalte dienen. Dies erlaube eine eingehendere Analyse dieser Instrumente.Für zusätzliche Transparenz will Tiktok zudem seinen vierteljährlichen Bericht um Informationen über die Bekämpfung verdeckter Einflussnahme ergänzen. Diese beschäftigten sich mit Versuchen zur Irreführung der Community, die weltweit identifiziert und unterbunden werden. Alle aufgeführten Massnahmen sollen in den kommenden Monaten umgesetzt werden. (af)