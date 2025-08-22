cnt
Apple fixt Zero-Day-Leck mit Updates für iOS und MacOS
Quelle: Depositphotos

In Apples Mobile- und Desktop-Betriebssystemen wurde eine Schwachstelle entdeckt, die bereits für Angriffe missbraucht werden soll. Apple behebt das Leck mit den aktualisierten Versionen 18.6.2 für iOS und iPadOS sowie dem Release 15.6.1 für MacOS Sequoia.
22. August 2025

     

Apple hat Notfall-Updates für seine Betriebssysteme veröffentlicht, um ein kritisches Leck zu beheben, so ein Bericht von "The Register". Laut Apple handelt es sich bei der sicherheitsrelevanten Schwachstelle mit der Kennung CVE-2025-43300 um einen sogenannten Out-of-Bounds-Schreibfehler. Er soll es ermöglichen, dass bei der Verarbeitung einer präparierten Bilddatei der Speicher korrumpiert werden kann. Wie immer äussert sich Apple nicht über weitere Dateils zur Schwachstelle. Ergänzend heisst es lediglich, man sei über Hinweise informiert, wonach die Schwachstelle im Rahmen eines raffinierten Angriffs bereits ausgenutzt worden sein könnte.


Apple hat das Problem adressiert und aktualisierte Versionen 18.6.2 für iOS und iPadOS sowie den Release 15.6.1 für MacOS Sequoia veröffentlicht. (rd)


