Apple fixt Zero-Day-Leck mit Updates für iOS und MacOS

Apple hat Notfall-Updates für seine Betriebssysteme veröffentlicht, um ein kritisches Leck zu beheben, so ein Bericht
von "The Register". Laut Apple
handelt es sich bei der sicherheitsrelevanten Schwachstelle mit der Kennung CVE-2025-43300
um einen sogenannten Out-of-Bounds-Schreibfehler. Er soll es ermöglichen, dass bei der Verarbeitung einer präparierten Bilddatei der Speicher korrumpiert werden kann. Wie immer äussert sich Apple nicht über weitere Dateils zur Schwachstelle. Ergänzend heisst es lediglich, man sei über Hinweise informiert, wonach die Schwachstelle im Rahmen eines raffinierten Angriffs bereits ausgenutzt worden sein könnte.
Apple hat das Problem adressiert und aktualisierte Versionen 18.6.2 für iOS und iPadOS sowie den Release 15.6.1 für MacOS Sequoia veröffentlicht.
(rd)