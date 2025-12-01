cnt
Logo Swiss IT Magazine
MEDIADATEN
ABONNIEREN
NEWSLETTER
Outlook Classic teils bis 2029 verfügbar
Quelle: Depositphotos

Outlook Classic teils bis 2029 verfügbar

Wer weiterhin statt dem von Microsoft propagierten "neuen Outlook" die klassische Variante nutzen möchte, kann dies mit einem regulären M365-Abo noch bis Oktober 2026 tun. Länger bleibt Outlook Classic mit einer LTSC-Lizenz für Office 2024 erhalten.
1. Dezember 2025

     

Zwar pusht Microsoft das "neue Outlook" intensiv, aber die neugefasste Mail-, Kalender- und Aufgabenzentrale kommt bei manchen Usern nicht gut an. Denn sie setzt im Hintergrund auf Cloud-Dienste von Microsoft und tauscht allerlei Informationen mit diesen aus. Man wird bei der Installation ausdrücklich darauf hingewiesen, dass E-Mails in Microsofts Cloud-Infrastruktur landen. Dort werden sie womöglich durch KI-Funktionen verarbeitet. Bei den Mobilanwendungen für Android und iOS ist all dies generell gang und gäbe.


Mit einem Microsoft-365-Abo gibt es das klassische Outlook, das Mails grundsätzlich auf dem Endgerät verarbeitet, noch bis Oktober 2026. Dies gilt ebenfalls für Office 2021 LTSC. Wer Office 2024 LTSC für Windows oder MacOS nutzt, kann sogar bis 2029 auf Outlook Classic zurückgreifen – fünf Jahre Support sind bei LTSC-Versionen die Regel. Microsoft merkt denn auch an, dass Office 2024 LTSC dort zum Zug kommen soll, wo die Office-Apps lokal betrieben werden sollen und wo nicht die volle Funktionalität von Microsoft 365 benötigt wird. Dazu gehören etwa die Echtzeit-Zusammenarbeit, Automatisierung per KI sowie verschiedene Sicherheits- und Compliance-Tools. (ubi)


Weitere Artikel zum Thema

Microsoft drängt zum Umstieg auf neuen Outlook-Client

 18. September 2025 - Microsoft scheint den Wechsel zum neuen Outlook-Client beschleunigen zu wollen. Zumindest bewerben die Redmonder aktuell recht nachdrücklich dessen Vorteile.

Neues Outlook bekommt erweiterten PST-Support

 1. Juli 2025 - Nachdem das neue Outlook seit kurzem auch mit PST-Dateien zurechtkommt, erweitert Microsoft den PST-Support jetzt um Import- und Export-Funktionen.

Microsoft zwingt Mac-User zum Wechsel aufs neue Outlook

 22. Juni 2025 - Mac-Nutzer werden von Microsoft schon bald gezwungen, auf das neue Outlook umzusteigen. Ab Mitte Oktober wird dann auch eine Rückkehr zur alten Version nicht mehr möglich sein.


Artikel kommentieren
Kommentare werden vor der Freischaltung durch die Redaktion geprüft.

Anti-Spam-Frage: Wieviele Fliegen erledigte das tapfere Schneiderlein auf einen Streich?
Netzwerk neu denken
Sicherheit im Unternehmensnetzwerk strategische Pflicht für KMU's
Advertorial

Sicherheit im Unternehmensnetzwerk strategische Pflicht für KMU's

Cyberangriffe auf Schweizer Unternehmen haben 2025 einen neuen Höchststand erreicht. Wer seine digitale Sicherheit dem Zufall überlässt, setzt nicht nur seine Daten, sondern auch Vertrauen, Reputation und Business aufs Spiel. Besonders betroffen sind kleine und mittlere Unternehmen (KMUs), die oft mit begrenzten Ressourcen gegen eine zunehmend professionelle Bedrohungslage kämpfen. Die Angreifer agieren gezielt, automatisiert und werden durch KI unterstützt.
Sichere Netze für die hybride Arbeitswelt.
KI-Schutzwall: IBMs Echtzeit-Lösungen
Netzwerksicherheit mit TP-Link Omada
Generative KI im öffentlichen Sektor: Chancen und Herausforderung
GOLD SPONSOREN
SPONSOREN & PARTNER