Die 10 beliebtesten Gratis-Tools für MP3-Aficionados

In den vergangenen 30 Tagen wurden die Download-Charts in der Kategorie der Audio-Apps angeführt von Monkey's Audio, einem Konvertiertool für das verlustfreie APE-Format.



Ebenfalls hohe Download-Zahlen erzielten Excact Audio Copy, ein CD-Ripper mit integrierter Fehlerkorrektur, wie auch Ocenaudio, ein Audioeditor mit Effekten, der sich via Plug-ins funktional erweitern lässt.



Die komplette Top 10 der beliebtesten Gratis-Tools für MP3-Aficionados präsentieren wir in der nachfolgenden Bildergalerie. (rd)

