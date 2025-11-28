cnt
Die 10 beliebtesten Gratis-Tools für MP3-Aficionados
Quelle: Depositphotos

Für die Bearbeitung und Verwaltung von MP3-Files bietet die Freeware-Szene jede Menge leistungsfähiger Werkzeuge. Wir stellen jene 10 Anwendungen für MP3s vor, die in den vergangenen Wochen am meisten aus unserer Freeware Library heruntergeladen wurden.
28. November 2025

     

In den vergangenen 30 Tagen wurden die Download-Charts in der Kategorie der Audio-Apps angeführt von Monkey's Audio, einem Konvertiertool für das verlustfreie APE-Format.

Ebenfalls hohe Download-Zahlen erzielten Excact Audio Copy, ein CD-Ripper mit integrierter Fehlerkorrektur, wie auch Ocenaudio, ein Audioeditor mit Effekten, der sich via Plug-ins funktional erweitern lässt.

Die komplette Top 10 der beliebtesten Gratis-Tools für MP3-Aficionados präsentieren wir in der nachfolgenden Bildergalerie. (rd)
Platz 10: TagScanner
Bei TagScanner handelt es sich um eine leistungsfähige Musikverwaltung, die den Schwerpunkt auf das Ändern und Ergänzen der ID3-Tags legt.
Zum Download (Quelle: SITM)
Platz 9: DeskFX Free Audio Enhancer
Mit DeskFX Free Audio Enhancer lässt sich die Sound-Ausgabe per Equalizer steuern und mit Effekten anreichern.
Zum Download (Quelle: SITM)
Platz 8: Mp3Tag
Wie bereits der Name sagt, handelt es sich bei MP3Tag um einen Tag-Editor, der sich mit allen Versionen von MP3-Tags versteht.
Zum Download (Quelle: SITM)
Platz 7: Audacity
Mit Audacity können Audiodateien wie WAV- oder MP3-Files bearbeitet werden, wobei sich die Tracks auch schneiden, mixen oder mit Filtern versehen lassen.
Zum Download (Quelle: SITM)
Platz 6: fre:ac Free Audio Converter
Free Audio Converter hiess früher BonkEnc und ist ein Audio-CD-Ripper mit integriertem MP3-Encoder.
Zum Download (Quelle: SITM)
Platz 5: foobar2000
Foobar 2000 ist ein leistungsstarker Audio-Player, der sich dank der offenen Architektur durch zahlreiche Komponenten erweitern lässt.
Zum Download (Quelle: SITM)
Platz 4: SoundVolumeView
SoundVolumeView zeigt detaillierte Informationen und Parameter über installierte Soundgeräte und Audio nutzende Anwendungen an.
Zum Download (Quelle: SITM)
Platz 3: Ocenaudio
Ocenaudio dient dem Erstellen, Bearbeiten und Schneiden von Audio-Dateien, wobei alle wichtigen Formate wie MP3, WMA, WAV, AIFF, OGG oder AAC unterstützt werden.
Zum Download (Quelle: SITM)
Platz 2: Exact Audio Copy
Exact Audio Copy liest Audio-Tracks von CDs aus und speichert sie als WAV- oder MP3-Datei auf der Festplatte.
Zum Download (Quelle: SITM)
Platz 1: Monkeys Audio
Monkeys Audio erlaubt es, Audio-Daten verlustfrei ins APE-Format zu konvertieren
Zum Download (Quelle: SITM)
(Quelle: Depositphotos)


