Die 10 beliebtesten Gratis-Tools für MP3-Aficionados

In den vergangenen 30 Tagen wurden die Download-Charts in der Kategorie der Audio-Apps angeführt von Monkey's Audio, einem Konvertiertool für das verlustfreie APE-Format.
Ebenfalls hohe Download-Zahlen erzielten Excact Audio Copy, ein CD-Ripper mit integrierter Fehlerkorrektur, wie auch Ocenaudio, ein Audioeditor mit Effekten, der sich via Plug-ins funktional erweitern lässt.
Die komplette Top 10 der beliebtesten Gratis-Tools für MP3-Aficionados präsentieren wir in der nachfolgenden Bildergalerie.
Platz 10: TagScanner
Bei TagScanner handelt es sich um eine leistungsfähige Musikverwaltung, die den Schwerpunkt auf das Ändern und Ergänzen der ID3-Tags legt.
Platz 9: DeskFX Free Audio Enhancer
Mit DeskFX Free Audio Enhancer lässt sich die Sound-Ausgabe per Equalizer steuern und mit Effekten anreichern.
Platz 8: Mp3Tag
Wie bereits der Name sagt, handelt es sich bei MP3Tag um einen Tag-Editor, der sich mit allen Versionen von MP3-Tags versteht.
Platz 7: Audacity
Mit Audacity können Audiodateien wie WAV- oder MP3-Files bearbeitet werden, wobei sich die Tracks auch schneiden, mixen oder mit Filtern versehen lassen.
Platz 6: fre:ac Free Audio Converter
Free Audio Converter hiess früher BonkEnc und ist ein Audio-CD-Ripper mit integriertem MP3-Encoder.
Platz 5: foobar2000
Foobar 2000 ist ein leistungsstarker Audio-Player, der sich dank der offenen Architektur durch zahlreiche Komponenten erweitern lässt.
Platz 4: SoundVolumeView
SoundVolumeView zeigt detaillierte Informationen und Parameter über installierte Soundgeräte und Audio nutzende Anwendungen an.
Platz 3: Ocenaudio
Ocenaudio dient dem Erstellen, Bearbeiten und Schneiden von Audio-Dateien, wobei alle wichtigen Formate wie MP3, WMA, WAV, AIFF, OGG oder AAC unterstützt werden.
Platz 2: Exact Audio Copy
Exact Audio Copy liest Audio-Tracks von CDs aus und speichert sie als WAV- oder MP3-Datei auf der Festplatte.
Platz 1: Monkeys Audio
Monkeys Audio erlaubt es, Audio-Daten verlustfrei ins APE-Format zu konvertieren
