Neuer Prozess in Teams erfordert Update für Security Whitelist
Quelle: Depositphotos

Neuer Prozess in Teams erfordert Update für Security Whitelist

Microsoft Teams bekommt einen neuen Prozess für das Handling von Funktionen rund um Telefonie. Admins sollten den Prozess vor dem Rollout im Januar auf die Whitelist setzen, um Verwirrung bei Nutzern und Helpdesk zu vermeiden.
26. November 2025

     

Microsoft gibt eine Änderung an Teams bekannt, die für IT-Admins in Unternehmen bald relevant werden wird. Ab Januar 2026 bekommt der Teams-Client für Desktops einen neuen Prozess, der ausschliesslich für das Handling von Telefonie-Features existiert. Der Prozess wird unter dem Namen ms-teams_modulehost.exe sichtbar sein. Dieser wird unter dem Hauptprozess ms-teams.exe auftauchen.

IT-Admins werden damit dazu aufgerufen, den neuen Prozess in ihren Security-Lösungen auf die Whitelist zu setzen, ihren Support entsprechend zu informieren und die Dokumentation aufzudatieren. Für die Nutzer sollte die Änderung, abgesehen einer verkürzten Dauer zum Aufstarten von Teams, nicht spürbar sein. Mit der Änderung könne man Ressourcen sparen und die Meeting-Experience verbessern, wie Microsoft schreibt.


Hier geht’s zum Artikel im M365 Message Center, wo Microsoft gegebenenfalls auch neue Infos zur Änderung liefert. (win)


