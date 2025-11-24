Daten an Hacker verkauft: Crowdstrike schmeisst Mitarbeiter raus

Der Cybersecurity-Spezialist Crowdstrike
hat einen Mitarbeiter auf die Strasse gestellt, der angeblich Daten gestohlen und an eine bekannte Hackergruppe verkauft haben soll. Bei den Cyberkriminellen handelt es sich um Scattered Lapsus$ Hunters – sozusagen ein Spin-off der drei Hackergruppen Scattered Spider, Lapsus$ und ShinyHunters. Der Crowdstrike-Angestellte habe für die Screenshots, die er an die Kriminellen weitergeleitet hatte, laut einem Bericht
von "Bleepingcomputer" 25'000 US-Dollar kassiert. Crowdstrike hat den Vorfall selbst eingeräumt.
Das Unternehmen betonte gleichzeitig aber, dass die Aussage der Hacker, in die Systeme von Crowdstrike eingedrungen zu sein, falsch seien. Es handle sich ausschliesslich um die besagten Screenshots. Auf den Bildern sollen Dashboards mit Informationen zu internen Ressourcen einsehbar sein.
Der Mitarbeiter, der für den Leak verantwortlich sein soll, wurde umgehend rausgeworfen und seine Accounts gesperrt. Der Fall sei an die Strafverfolgungsbehörden weitergeleitet worden.
(win)