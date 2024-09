Microsoft will Sicherheitssysteme aus Windows-Kernel auslagern

Microsoft plant, Sicherheitssysteme für Endgeräte aus dem Windows-Kernel auszulagern, um Vorfälle wie den mit Crowdstrike künftig zu verhindern. Ein fehlerhaftes Update des Cybersecurity-Providers Crowdstrike sorgte im Juli 2024 weltweit für IT-Probleme und abgestürzte Rechner ("Swiss IT Magazine" berichtete ). Der Ausfall betraf 8,5 Millionen Computer. Wie angekündigt , führten Microsoft und Crowdstrike diesen Monat ein gemeinsames Event in Redmond durch. Beim Windows Endpoint Security Ecosystem Summit kam eine Gruppe von Endpunktsicherheitsanbietern und Regierungsvertretern aus den USA und Europa zusammen, um "Strategien zur Verbesserung der Widerstandsfähigkeit und zum Schutz der kritischen Infrastruktur" der gemeinsamen Kunden zu diskutieren, heisst es in einem Blogbeitrag