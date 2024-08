Microsoft wettert nach Crowdstrike-Vorfall gegen Delta Air Lines

Microsoft reagiert mit einer klaren Absage und scharfer Kritik auf Schadenersatzforderungen von Delta Air Lines im Nachgang den Crowdstrike-Vorfalls vom 19. Juli (mehr lesen Sie hier ). Die Redmonder verweisen darauf, dass die Fluggesellschaft ihre IT-Infrastruktur im Gegensatz zu Wettbewerbern nicht modernisiert hätte – was zu einem besonders gravierenden Ausfall geführt haben könnte. Das will Delta wiederum nicht auf sich sitzen lassen. Ein Sprecher erklärte laut der Nachrichtenagentur "Reuters", dass das Unternehmen seit 2016 Milliarden in die IT investiert habe. Zuvor hatte Delta-CEO Ed Bastian beiden IT-Anbieter scharf kritisiert und im Falle von Microsoft von einer anfälligen beziehungsweise fragilen Plattform gesprochen.In einem Brief schreibt Microsoft-Anwalt Mark Cheffo nun wiederum, dass die Aussagen von Delta "unvollständig, falsch, irreführend und schädlich" seien. Microsoft habe Delta demnach umgehend Hilfe bei der Bewältigung des Ausfalls angeboten. Allerdings habe selbst CEO Satya Nadella keine Antwort auf eine Mail an Ed Bastian erhalten. Das gilt auch für weitere Hilfeangebote der Microsoft-Mitarbeitenden.