Crowdstrike entschuldigt sich mit Kaffee-Gutschein für IT-Crash

Am vergangenen Freitag legte ein IT-Crash aufgrund eines fehlerhaften Updates von Crowdstrike Flughäfen und Banken weltweit lahm ("Swiss IT Magazine" berichtete ). Der Cybersecurity-Anbieter will sich nun bei seinen Partnern für die entstandene Arbeit entschuldigen – mit einem 10-Dollar-Gutschein für Uber Eats. Wie "Techcrunch" schreibt , haben mehrere Personen gegenüber der Redaktion bestätigt, entsprechende E-Mails mit dem Angebot erhalten zu haben.In besagtem Schreiben entschuldigt sich das Crowdstrike-Team für die entstandene Mehrarbeit vom 19. Juli und beschreibt einige seitdem umgesetzte Massnahmen. Von den massiven entstandenen Schäden ist hingegen keine Rede. Dafür aber davon, dass "die nächste Tasse Kaffee oder der nächste Late-Night-Snack auf uns geht!" Es folgt ein Code für den Uber-Eats-Gutschein. Die Nachricht soll laut dem Bericht direkt von Chief Business Officer Daniel Bernard gekommen sein.