Crowdstrike-Update legt weltweit IT-Systeme lahm

Ein fehlerhaftes Update des Cybersecurity-Providers Crowdstrike sorgt rund um den Globus für IT-Probleme, abgestürzte Rechner und Systemunterbrüche, so ein Bericht von "The Verge". Betroffen sind Fluggesellschaften ebenso wie Banken. Wie "Blick" meldet , ist auch der Flughafen Zürich betroffen und derzeit sollen keine Landungen mehr möglich sein. Bei abgehenden Flügen soll das Boarding teils manuell per Strichliste erfolgt sein.Ein ähnliches Bild präsentiert sich auch in München oder Berlin, wo der Flugbetrieb laut " Spiegel " ebenfalls zwischenzeitlich eingestellt wurde. In Grossbritannien sollen weiter zahlreiche Zugverbindungen ausgefallen sein. Betroffen sind auch diverse Nachrichtensender rund um den Globus, die ihre Programme nicht ausstrahlen können. Immer wieder ist von Windows-Rechnern die Rede, die sich plötzlich abschalten.Die vom CrowdStrike-Fehler betroffenen Systeme sollen nach einem Neustart offenbar in eine Boot-Schleife gelangen. Crowdstrike hat das Problem auf Reddit mittlerweile bestätigt und einen Workaround veröffentlicht. Demzufolge sollen entsprechende Systeme im Safe Mode oder über die Wiederherstellungsumgebung gestartet werden. Sodann wären im Verzeichnis "C:WindowsSystem32driversCrowdStrike" alle Dateien mit dem Muster C-00000291*.sys zu löschen, worauf sich das System wieder starten lässt. (rd)