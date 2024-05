Massiver Ausfall bei Microsoft beeinträchtigt Bing und Copilot

Microsoft hat derzeit mit massiven technischen Problemen zu kämpfen. Seit ungefähr zehn Uhr Schweizer Zeit sind sämtliche Copilot-Dienste sowie die bing.com-Seite komplett ausgefallen. Ebenfalls beeinträchtigt sind die ChatGPT-Internetsuche sowie die DuckDuckGo Suchmaschine. Microsoft schreibt in einem Post auf X, dass man derzeit mit Hochdruck an der Lösung des Problems arbeite, die Ursache aber noch nicht benennen könne. Obwohl die Startseite von Bing momentan offline ist, funktioniert die Suche via Bing – etwa wenn sie als Standardsuchmaschine im Browser eingestellt ist – weiterhin wie gewohnt.Microsoft hält die User via Social Media sowie im eigenen Admin Center unter der Support-Kennung CP795190 auf dem Laufenden. (dok)