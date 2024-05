Workaround für Outlook-Probleme mit verschlüsselten Mails verfügbar

Microsoft hat eine temporäre Lösung für ein Outlook-Problem beim Antworten auf verschlüsselte Mails veröffentlicht, so ein Bericht von "Bleeping Computer". In den vergangenen Wochen beklagten sich immer wieder Microsoft-365-Kunden, dass Versuche, auf verschlüsselte Mails mit dem klassischen Outlook-Desktop-Client zu antworten, mit folgender Fehlermeldung quittiert werden: Microsoft Outlook war nicht in der Lage, eine Nachricht mit eingeschränkten Berechtigungen zu erstellen.Microsoft hat das Problem in einem Support-Beitrag mittlerweile bestätigt und erklärt, das Fehlverhalten trete in der Current Channel Version 4202 (Build 17328.20142) und höher auf. Betroffenen Anwendern wird empfohlen, den neuen Outlook-Client oder die Outlook-Webversion (OWA) zu nutzen.Allen, die gezwungen sind, die Desktop-Version zu nutzen, wird geraten, zur früheren, funktionierenden Outlook-Version zurückzukehren. Hierfür wird ein Command Promt mit Admin-Berechtigungen geöffnet und die nachfolgenden Anweisungen eingeben:(rd)