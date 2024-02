Microsoft behebt Probleme bei Outlook-Anmeldung

Seit vergangener Woche mehren sich in den einschlägigen Foren Anwenderklagen , wonach man sich mit Outlook nicht mehr am Mail-Service anmelden kann. Wie "Bleeping Computer" berichtet , wird bei den betroffenen Anwendern erneut ein Popup-Fenster angezeigt, das zur Passworteingabe auffordert. Entsprechende Versuche schlagen allerdings fehl.Microsoft hat das Fehlverhalten nun bestätigt und erklärt in einem Support-Beitrag , dass Anwender etwa seit dem 23./24. Januar über Probleme bei Verbindungsversuchen mit Outlook 2013, Outlook 2016, Outlook für Microsoft 365, Thunderbird sowie Mobile Apps via POP, IMAP oder Exchange klagen würden.Weiter heisst es, man habe die Authentifizierungsprobleme am 31. Januar beheben können. Sollte bei Outlook 2013 oder 2016 nach wie vor eine Login-Aufforderung angezeigt werden, soll die Zwei-Faktor-Authentifizierung aktiviert und ein App-Passwort erstellt werden. Bei erneuten Authentifizierungsaufforderungen soll dann anstelle des normalen Kennworts das App-Passwort verwendet werden. (rd)