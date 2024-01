Microsoft: Outlook soll Newsletter-Unterstützung erhalten

Die Redmonder haben Outlook Newsletter in ihre Microsoft 365 Roadmap aufgenommen. Mit Newslettern in Outlook sollen Kunden ihre internen E-Mail-Newsletter nicht nur erstellen und verteilen können, sondern auch das weitere Tracking soll einfacher und besser werden, wie "Dr. Windows" berichtet . Das neue Feature geht ab April in die Preview und soll ab Juni 2024 an die ersten Nutzerinnen und Nutzer der stabilen Version verteilt werden.Gleichzeitig soll das neue Outlook für Windows Unterstützung für neue Dateitypen erhalten (Dateitypen: EML, MSG, OFT). Nutzer sollen .Eml-, .Oft- und .Msg-Datein in Outlook öffnen können, indem sie die Datei via Drag-and-Drop auf den Lesebereich ziehen, doppelt auf sie klicken oder die Menüoption "Öffnen" verwenden. Der Rollout findet hier bereits im März statt. (cma)