Windows Server 2025 als Preview verfügbar

Was bisher unter dem Codenamen Server vNext entwickelt wurde, hat jetzt einen offiziellen Namen: Die nächste Ausgabe von Windows Server wird Windows Server 2025 heissen. Dies hat Ned Pyle, Principal Program Manager in Microsofts Windows Server Engineering Group, in einem Techcommunity-Post bestätigt Gleichzeitig kündigte Pyle die Verfügbarkeit einer neuen Insider Preview von Windows Server 2025 an. Die Vorschauversion 26040 ist ab sofort für Windows Server Insider verfügbar und enthält Installationsoptionen für die Desktop Experience und den Server Core der Standard- und Datacenter-Editionen sowie Container-Host- und Azure-Varianten zur Evaluation von virtuellen Maschinen.Neu in der Preview 26040 ist das Feature Windows Server Flighting, das downloadbare In-Place-Upgrades im Stil von Windows 11 erlaubt und das Herunterladen von ISO-Images mit nachfolgendem manuellen Setup überflüssig macht. Die zweite nennenswerte Neuerung heisst SMB over QUIC alternative Ports und ermöglicht, den Standard-Port UDP/443 für SMB over QIC durch einen beliebigen anderen Port auszutauschen. Weitere Details finden sich in den Release Notes . (ubi)