Das sind die Spezifikationen von Googles neuem Pixel 10 Pro Fold

Wenige Tage vor der offiziellen Markteinführung sind die Spezifikationen von Googles kommendem Falt-Smartphone Pixel 10 Pro Fold bekanntgeworden. Wie "Winfuture" meldet
, kann das Foldable mit diversen technischen Neuerungen aufwarten, während sich bei einigen Komponenten wie dem Kamerasystem wenig getan hat, das nach wie vor aus einer 48-MP-Primärkamera und einer 10-MP-Selfie-Kamera besteht.
Googles neues Foldable arbeitet mit dem neuen Tensor-G5-Prozessor und verfügt über eine RAM-Ausstattung von 16 GB. Was den Speicher anbelangt, kann zwischen 256, 512 sowie einem TB UFS-4.0-Flashspeicher gewählt werden. Nichts geändert hat sich an der Grösse des OLED-Hauptdisplays, das nach wie vor über eine Diagonale von 8 Zoll verfügt und 1080 x 2364 Pixel auflöst. Allerdings wurde die maximale Helligkeit mit 3000 Nits gesteigert. Das Innen-Display ist mit einer Diagnolen von 6,4 Zoll geringfügig grösser geworden.
Eine weitere Neuheit zeigt sich bei der Resistenz gegen Staub und Wasser. Das Pixel 10 Pro Fold dürfte das erste Foldable sein, das nach IP68 zertifiziert ist. Leistungsfähiger geworden ist auch der Akku, der neu 5015 mAh fasst. Der Akku soll sich innert 30 Minuten auf 50 Prozent laden lassen. Unterstützt wird auch das kabellose Laden via Pixel Snap mit 15 Watt. Daneben versteht sich Googles neues Foldable mit Wifi 7, Bluetooth 6, Google
Cast oder GPS GNSS Dualband. Als Betriebssystem kommt Android 16 zum Einsatz
Die Preise des 258 Gramm schweren Geräts sollen sich auf dem Niveau der Vorgängermodelle bewegen; für das Pixel 9 Pro Fold mit 256 MB mussten hierzulande stolze 1699 Franken auf den Tisch geblättert werden. Das Pixel 10 Pro Fold soll offiziell am 20. August vorgestellt werden, wobei frühestens im Oktober mit ersten Auslieferungen gerechnet wird.
(rd)