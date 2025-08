Lieferprobleme verschieben Pixel 10 Pro Fold auf Oktober

Während die normalen Pixel 10-Modelle – Pixel 10, Pixel 10 Pro und Pixel 10 Pro XL – ab dem 28. August ausgeliefert werden, nennt "Winfuture" für das Pixel 10 Pro Fold, die neue Pixel Watch 4 und die Pixel Buds 2a ein späteres Datum: Ab dem 9. Oktober sollen diese drei Geräte im Handel verfügbar sein. "Winfuture" stützt sich dabei auf "gut informierte Quellen", gibt aber an, dass die genauen Ursachen der Verzögerung nicht abschliessend bekannt sind.Als wahrscheinliche Gründe werden Engpässe in der Lieferkette genannt. Beim Pixel 10 Pro Fold könnten das neue Display, das Scharnier-Design, die IP68-Zertifizierung und der Qi2-Standard für kabelloses Laden zu aufwenigeren Produktionsschritten geführt haben. Für die Pixel Watch 4 spricht der Bericht von internen Hardware-Anpassungen und einem geänderten Ladesystem, während bei den Pixel Buds 2a bislang unklar bleibt, welcher Engpass zur Verspätung führen könnte.Wer frühzeitig einsteigen möchte, kann die regulären Pixel-10-Modelle ab Ende August erwerben. Ob Google in den kommenden Wochen weitere Details zu den Lieferterminen oder den Hintergründen der Verzögerung offenlegt, bleibt abzuwarten. (dow)