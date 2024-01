Update für Windows Server 2022 lässt Browser abstürzen

Am 9. Januar hat Microsoft ein Update-Paket für Windows Server 2022 mit der Kennung KB5034129 veröffentlicht, das für Abstürze der gängigen Webbrowser sorgt. Wie Günter Born in seinem Blog berichtet , stürzen gängige Browser wie Chrome oder Edge nach dem Einspielen des kumulativen Sicherheitsupdates mit einem weissen Bildschirm ab.Das Problem lässt auf zweierlei Arten lösen: Laut Anwenderberichten kann das Fehlverhalten durch eine Deinstallation des kumulativen Updates korrigiert werden. Wie ausserdem einem Beitrag in der Google Community zu entnehmen ist, lässt sich das Problem auch aus der Welt schaffen, indem die nachfolgenden Registry-Schlüssel gelöscht werden:Für Chrome:HKLMSoftwareMicrosoftWindows NTCurrentVersionImage File Execution OptionsChrome.exeFür Edge:HKLMSoftwareMicrosoftWindows NTCurrentVersionImage File Execution OptionsMsEdge.exeHKLMSoftwareMicrosoftWindows NTCurrentVersionImage File Execution OptionsMsEdgeWebView.exeMicrosoft sind keine Probleme im Zusammenhang mit dem Update bekannt, wie der Konzern im Beitrag zu KB5034129 festhält. (rd)