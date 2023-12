Microsoft behebt WLAN-Probleme nach jüngstem Update

Mit dem letzten Windows-10- und Windows-11-Update im Rahmen des Dezember Patch Day ist es in Universitäten und Unternehmen zu WLAN-Problemen gekommen ("Swiss IT Magazine" berichtete ). Microsoft hat diese Probleme mit dem Update KB5032288 in der Zwischenzeit bestätigt und mit der Auslieferung eines sogenannten Known Issue Rollback betroffen. Mit diesem nimmt Microsoft die betroffene Änderung, die Teil des KB5032288 war, zurück, womit der Fehler behoben wird.Wie Microsoft erklärt , sollten die Änderungen zur Behebung der Probleme innerhalb von 24 Stunden bei den Nutzern ankommen. Wer den Prozess beschleunigen will, dem wird ein Neustart von Windows empfohlen, weil dann automatisch nach Updates gesucht wird. Optional lässt sich das Known-Issue-Rollback-Paket auch als msi-Installer herunterladen. (mw)