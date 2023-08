Updates für Windows Server 2012 bis 2026

12. August 2023 - Wer Windows Server 2012 auch nach dem Support-Ende im Oktober noch benötigt, kann die wichtigsten Patches für jährliche 25 Euro pro Server beim Drittanbieter 0patch beziehen.

Microsoft wird den erweiterten Support für die betagten Betriebssysteme Windows Server 2012 und 2012 R2 in rund zwei Monaten, am 10. Oktober einstellen . Ab diesem Stichtag wird der Software-Riese keine Security Updates mehr bereitstellen. Will man die Serversysteme weiterbetreiben, bleibt die Möglichkeit, Microsofts Extended Security Updates zu beanspruchen. Der Service steht allerdings nur Kunden mit Software Assurance zur Verfügung und ist alles andere als günstig: Microsoft verrechnet im ersten Jahr 75 Prozent der ursprünglichen Lizenzkosten, im zweiten Jahr sind es dann 100 und im dritten 125 Prozent.Einen deutlich günstigeren Ansatz stellt nun das Unternehmen 0patch zur Verfügung und bietet ab 25 Euro pro Jahr und Server Sicherheitsupdates bis zum Oktober 2026 , bei hoher Nachfrage auch länger, wie es in einem Blog-Posting heisst. Allerdings patcht das Unternehmen nur solche Fehler, die man selber als schwerwiegend beurteilt. 0patch hat bereits beim Support-Ende von Windows Server 2008 ein ähnliches Angebot lanciert. (rd)