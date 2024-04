Microsoft fixt falsche Sicherheitsmeldungen in Outlook

Ein Update für Office 365 vom vergangenen Dezember ist dafür verantwortlich, dass in Outlook falsche Sicherheitswarnungen auftauchen, wenn versucht wird, eine Kalenderdatei im ICS-Format zu öffnen. Microsoft hat den Bug mittlerweile bestätigt und erklärt, man habe den Fehler in der jüngsten Beta-Version beheben können.Wie der Konzern auf seinen Support-Seiten mitteilt , wird das Problem mit der Version 2404 Build 17531.20000+ behoben, die per Ende Monat für den Current Channel freigegeben werden soll. Die Freigabe für den Semi-Annual Enterprise Channel soll dann am Patch Day im Juli erfolgen.Wer den Sicherheitshinweis bereits heute loswerden möchte, kann dies durch das Hinzufügen von Registry-Schlüsseln erledigen, die auf der verlinkten Support-Seite aufgeführt werden. Allerdings merkt Microsoft an, dass durch den Registry-Eingriff Warnmeldungen bei allen Dateitypen deaktiviert werden. (rd)