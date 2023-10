Microsoft behebt Probleme mit langsamem Outlook-Start

Seit vergangenem Sommer liegen Anwendermeldungen vor, wonach Outlook langsam startet, als ob bei jedem Start eine Synchronisation der OST-Dateien ausgelöst würde. Wird der Start dann abgebrochen, soll ein zweiter Start der Anwendung reibungslos funktionieren. Beobachtet wurde auch, dass sich Outlook bei eingeschaltetem Flugmodus überhaupt nicht starten lässt und die Fehlermeldung ausgibt, der Versuch, sich an Exchange anzumelden, sei fehlgeschlagen.Microsoft hat diese Beobachtungen nun auf den Support-Seiten bestätigt und erklärt, dass der Fehler beim Erstellen neuer Profile oder beim manuellen Umschalten zwischen REST und MAPI auftritt. Das Problem bestehe darin, dass Outlook nicht in der Lage sei, den Standard-Cache-Status zu bestimmen.Man haben den Fehler mit der Version 16929.15000 beheben können, die sich aktuell noch im Beta-Channel befinde. Der Fix soll im November mit der Veröffentlichung der Version 17029.20000 und höher im Current Channel verteilt werden. Für alle, die nicht so lange warten können oder wollen, hat der Konzern zudem einen Workaround veröffentlicht. Durch das Erstellen eines Registry-Schlüssels, lässt sich die REST-Einstellung erzwingen, wodurch sich das Problem umschiffen lässt. (rd)