Öffnen von Links in Outlook kann Fehlermeldung generieren

27. Juli 2023 - Gewisse URLs erzeugen beim Öffnen in Outlook eine Fehlermeldung. Dies hat mit neuen Sicherheitsvorkehrungen zu tun. Nun hat Microsoft einen Workaround veröffentlicht.

Via "Systemsteuerung" und "Netzwerk und Internet" die "Internetoptionen" öffnen.

Im neu geöffneten Fenster den Tab "Sicherheit" aufrufen.

"Vertrauenswürdige Sites" anklicken und anschliessend direkt daruter den Reiter "Sites" anwählen.

Im abermals neu geöffneten Fenster kann nun die betroffene Website oder Intranet-Seite, welche eine Fehlermeldung generiert, als vertrauenswürdig gespeichert werden. Die Beispielsyntax lautet wie folgt: file://server.usa.corp.com.

Aufgrund von angepassten Sicherheitsvorkehrungen seitens Microsoft kann es beim Öffnen von Links in Outlook zu Fehlermeldungen kommen. Die Fehlermeldungen lauten entweder "Etwas Unerwartetes ist mit dem Aufrufen der URL passiert" oder "Microsoft Office hat ein Sicherheitsproblem erkannt. Die Webseite ist möglicherweise unsicher". Diese Fehlermeldungen stehen im Zusammenhang mit einer Anpassung der Sicherheitsrichtlinien von Microsoft am 11. Juli, wie das Unternehmen schreibt . Eine Fehlermeldung rufen demnach Webseiten hervor, welche Hyperlinks mit einem vollqualifizierten Domänennamen (FQDN) oder einer IP-Adresse enthalten.Um diesen Meldungen vorzubeugen und in der Lage zu sein, die Links dennoch zu öffnen, hat Microsoft eine Anleitung publiziert. Demnach muss man die entsprechenden URLs als vertrauenswürdig einstufen und dazu wie folgt vorgehen:Wer diese Schritte befolgt, wird in der Lage sein, die Website wie gewohnt ohne Fehlermeldung zu öffnen. Gemäss Microsoft kann dieser Workaround auch über Gruppenpolicies erfolgen. (adk)