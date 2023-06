Microsoft zwingt Nutzer bei Outlook-Links auf Edge

(Quelle: SITM)

27. Juni 2023 - Wer via Outlook einen Link öffnet, wird neu auf Edge gezwungen, auch wenn ein anderer Browser als Standard definiert ist. Die Systemeinstellungen werden dabei ignoriert. Wer das nicht möchte, muss die Einstellungen via Outlook ändern.

Bereits Anfang Mai machte die Meldung die Runde, wonach Links in Outlook und in Teams künftig per Default in Edge geöffnet werden sollen ("Swiss IT Magazine" berichtete ). Das scheint Microsoft nun umzusetzen – zumindest für Outlook. So meldeten sich die letzten zwei Tage zahlreiche Nutzer, die bislang Firefox oder Chrome als Standard-Browser in Windows definiert haben, bei "Swiss IT Magazine" und berichteten davon, dass Links in Outlook neu per Default mit Edge geöffnet werden – unabhängig davon, welcher Browser als Standard-App in den Systemsteuerungen definiert ist. Bei gewissen Anwendern – auch auf der Redaktion – erklärt Microsoft den unfreiwilligen Wechsel zumindest mittels Pop-up, in dem es heisst, dass "Links aus Outlook in Edge geöffnet werden, ohne zwischen Apps zu wechseln" (siehe Screenshot). Ausserdem liefert Microsoft einen Link zu einer Anleitung mit, wie diese Einstellung wieder geändert werden kann – was in Outlook passieren muss und via Systemeinstellungen, wo man offensichtlich danach suchen würde, leider nicht funktioniert.