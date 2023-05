Links in Outlook und Teams sollen per Default in Edge öffnen

Links in Outlook und Teams sollen per Default in Edge öffnen

3. Mai 2023 - Statt im vom Nutzer definierten Standardbrowser sollen gemäss dem Willen von Microsoft Links in Outlook-Nachrichten und auch in Teams standardmässig in Edge geöffnet werden.





Konkret soll sich damit die Nutzererfahrung zwischen E-Mail und Browsing verbessern und die Notwendigkeit, zwischen Windows-Tasks und Apps zu wechseln, entfalle: Man könne dann die E-Mail-Originalnachricht in Outlook und Webinhalte in Edge nebeneinander einsehen und "mit dem passenden authentifizierten Profil einfach auf die Nachricht zugreifen, sie lesen und darauf antworten". Bereits im Februar 2023 hat Microsoft verkündet, dass Links in Outlook und später auch in Teams standardmässig im hauseigenen Browser Edge geöffnet werden sollen. Bisher wurden solche Links im vom User definierten Standardbrowser geöffnet. In einem Supportdokument hat der Hersteller näher erklärt, warum er diesen Schritt ergreifen will: Es gehe um "eine neue Möglichkeit, die klassische Microsoft Outlook App unter Windows und dem Microsoft Edge-Webbrowser zu verwenden", dies unter dem wohlklingenden Titel "bleiben Sie im Flow mit Microsoft 365 auf Microsoft Edge".Konkret soll sich damit die Nutzererfahrung zwischen E-Mail und Browsing verbessern und die Notwendigkeit, zwischen Windows-Tasks und Apps zu wechseln, entfalle: Man könne dann die E-Mail-Originalnachricht in Outlook und Webinhalte in Edge nebeneinander einsehen und "mit dem passenden authentifizierten Profil einfach auf die Nachricht zugreifen, sie lesen und darauf antworten".