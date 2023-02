Microsoft macht endgültig Schluss mit IE11

13. Februar 2023 - Am morgigen Valentinstag, dem 14. Februar 2023, macht Microsoft allenfalls noch vorhandene IE11-Installationen mithilfe eines Edge-Updates unbrauchbar. Wer bisher noch den Internet Explorer nutzte, muss dann auf Edge oder einen anderen Browser umsteigen.

Microsoft trennt sich just am Valentinstag 2023 definitiv vom altgedienten, aber ebenso veralteten Browser Internet Explorer. Dazu wird ein irreversibles Software-Update für den neuen Browser Edge gepusht, das den Internet Explorer auf Windows-10-Systemen für immer unbrauchbar macht. Angekündigt hat Microsoft das Vorgehen schon länger ("Swiss IT Magazine" berichtete ), jetzt ist es soweit.Laut Microsoft dient die Deaktivierung des Internet Explorers via Edge-Update dazu, "eine bessere Benutzererfahrung zu bieten und Organisationen dabei zu unterstützen, die letzten verbleibenden IE11-User zu Edge zu überführen". Kurioserweise verschwinden visuelle Hinweise auf den Internet Explorer, darunter die Icons im Startmenü und in der Taskbar, mit dem Edge-Update nicht. Dafür braucht es ein Windows-Update, das jedoch in Form der monatlichen Security Updates erst im Juni 2023 beziehungsweise mit dem Non-Security-Preview am 23. Mai veröffentlicht wird. (ubi)