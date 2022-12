Edge-Update bringt Ende des Internet Explorers

19. Dezember 2022 - Das Ende des Internet Explorers ist bereits seit geraumer Zeit bekannt und wurde auf den 14. Februar 2023 angesetzt. Eingeleitet wird es aber nicht wie ursprünglich geplant durch ein Windows-10-Update, sondern mittels eines Updates des Ablösebrowsers Edge.

Microsoft stellt neue Informationen zum Ende des Internet Explorers bereit. Ursprünglich hiess es, dass Microsoft das Ende des Webbrowsers über ein Windows-Update einläuten wird. ("Swiss IT Magazine" berichtete ). Davon ist man nun abgekommen. Microsoft will den Support für den Internet Explorer mittels eines Updates für den Edge-Browser beenden. Geplant ist die Aktion für den 14. Februar 2023.Das Microsoft Edge-Update wird für alle Geräte – geschäftliche und private – gleichzeitig bereitgestellt. Der Wechsel vom Internet Explorer zu Edge kann nach dem Update nicht mehr rückgängig gemacht werden. Darüber hinaus wird die Umleitung vom Internet Explorer zu Edge Teil aller zukünftigen Microsoft-Edge-Updates sein. Unternehmen, die noch vom Internet Explorer abhängig sind, geraten also in Zugzwang. Die für den 14. Februar geplante Umstellung könnte ansonsten zu Unterbrechungen des Geschäftsbetriebs führen.