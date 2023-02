Edge soll vor schwachen Passwörtern warnen

6. Februar 2023 - Microsoft scheint für den Edge-Browser an einer Warnfunktion für schwache Passwörter samt Anzeige der Passwortqualität zu arbeiten.

Microsoft arbeitet an einer neuen Version des Passwortmanagers für den Edge-Browser. Dieser soll die Nutzer künftig warnen, wenn sie für eine Website ein schwaches Passwort verwenden. Die Passwortstärke wird dabei mithilfe eines Fortschrittsbalkens angezeigt. Die neue Funktionalität hat Reddit-User Leopeva64-2 in einer aktuellen Canary-Version von Edge entdeckt. Es ist nicht klar, wann das Feature in der öffentlichen Edge-Version erscheint. Auch Google arbeitet an einem ähnlichen Feature für Chrome und testet es momentan – Erscheinungsdatum ebenfalls nicht bekannt.Es könnte sein, dass der verbesserte Passwortmanager Teil von "Projekt Phoenix" sein wird: Microsoft soll einen optischen und funktionalen Refresh von Edge planen, um den nach wie vor dürftigen Marktanteil des hauseigenen Browsers zu steigern ("Swiss IT Magazine" berichtete ). Auch von diesem Projekt weiss man derzeit nicht, wann es in der Realität zum Tragen kommt. (ubi)