Edge wird optisch und funktional überarbeitet

(Quelle: WalkingCat/Windows Central)

27. Januar 2023 - Unbestätigten Meldungen zufolge arbeitet Microsoft an einem optischen und funktionalen Refresh des Edge-Browsers. Erste Features von Projekt "Phoenix" lassen sich bereits in den Preview-Versionen begutachten.

Angesichts der nach wie vor mageren 11 Prozent Marktanteil, die Microsofts Edge-Browser auf sich vereint, hat man bei Microsoft jetzt mit einem optischen und funktionellen Refresh des Browsers begonnen. Laut " Windows Central " läuft das Projekt unter dem Codenamen "Phoenix" und soll unter dem Strich dazu führen, dass sich Edge besser von den Konkurrenzbrowsern unterscheidet. So soll der Browser mit einer neuen Benutzeroberfläche ausgestattet werden, die mit Windows 11 konsistent ist. Auch soll Edge mit einzigartigen Produktivitätsfunktionen versehen sowie tiefer in Windows 11 eingebunden werden. Microsoft arbeitet dem Bericht zufolge bereits seit vergangenem Sommer an dem Projekt.Mittlerweile hat ein Nutzer namens WalkingCat erste Eindrücke der Phoenix-Entwicklung auf Twitter veröffentlicht. Auch lassen sich einige Funktionen von Phoenix bereits in den Preview-Versionen von Edge über Flags freischalten. Zu den Neuerungen zählt auch eine überarbeitete Benutzeroberfläche mit abgerundeten Tabs. Auch findet sich eine Split-Funktion, mit der zwei Webseiten nebeneinander dargestellt werden können. Ebenfalls neu ist ein Activity Center, das über die Nutzung des Browsers Auskunft gibt. Daneben wird laut "Windows Central" auch in Betracht gezogen, Edge als Passwortmanager für das gesamte Windows-System zu verwenden und die Konfiguration des Browsers in den Windows-Setup-Prozess zu verlegen. (rd)