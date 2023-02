Edge öffnet PWAs aus der Adresszeile

(Quelle: Reddit/Leopeva64-2)

1. Februar 2023 - Microsoft treibt weiter die Nutzung von Progressive Web Apps und die noch tiefere Integration des Edge Browsers im Windows-Ökosystem voran. Derzeit wird ein Feature getestet, mit dem sich PWAs über die Edge-Adresszeile öffnen lassen.

Microsoft arbeitet stetig an seinem Webbrowser Edge und vor allem auch an dessen noch tiefere Integration ins gesamte Windows-Ökosystem. Derzeit ist ein weitere Feature in Entwicklung, mit dem Progressive Web Apps (PWAs) nicht wie gewohnt via Startmenü oder Doppelklick geöffnet werden können, sondern direkt vom Edge Browser hinaus respektive dessen Adresszeile aus.Die Funktion wird derzeit im Canary-Build getestet und wurde vom Reddit-User Leopeva64-2 entdeckt und gepostet via "Mspoweruser"). Um eine PWA aus Edge hinaus zu öffnen, muss die entsprechende Web App bereits installiert sein, dann wird bei der Suche in der Adresszeile von Edge neben den regulären Suchvorschlägen ein entsprechender Button angezeigt, um den Inhalt direkt in der PWA aufzumachen. Weiter soll analog zum Öffnen-Button ein Install-Button in der Testphase sein, wenn die entsprechende App verfügbar, aber nicht installiert ist. (win)