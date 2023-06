Verwirrung um Start des neuen Outlooks für Windows

20. Juni 2023 - Ende letzte Woche hiess es kurz, dass Microsoft im September 2024 mit dem Rollout seiner neuen Mail-App für Windows beginnen wird. Inzwischen ist das Datum wieder offen.





Am 15. Juni 2023 wurde im Microsoft 365 Message Center der Hinweis veröffentlicht, dass die Einführung im September 2024 beginnen wird. Nur einen Tag später hat Microsoft den entsprechenden Eintrag (MC590123) dann allerdings aktualisiert. Neu heisst es, dass man dabei sei, den Zeitplan und die Umsetzung dieser Änderung neu zu bewerten und in Kürze neue Informationen zur Verfügung stellen werde. Schon seit einigen Monaten arbeitet Microsoft nun an seinem neuen Outlook für Windows, das die bestehende, direkt in das Betriebssystem integrierte Mail- und Kalender-App ersetzen wird. Wann das der Fall sein wird, ist nach wie vor unklar. Allerdings tauchte Ende letzte Woche, wenn auch nur kurz, ein erstes konkretes Datum auf ( via "Neowin" ).Am 15. Juni 2023 wurde im Microsoft 365 Message Center der Hinweis veröffentlicht, dass die Einführung im September 2024 beginnen wird. Nur einen Tag später hat Microsoft den entsprechenden Eintrag (MC590123) dann allerdings aktualisiert. Neu heisst es, dass man dabei sei, den Zeitplan und die Umsetzung dieser Änderung neu zu bewerten und in Kürze neue Informationen zur Verfügung stellen werde.

Während also weiter über den möglichen Startzeitpunkt sowie die Gründe des kurzfristigen Updates spekuliert werden kann, so steht das neue Outlook für Windows durch ein einfaches Betätigen eines Schalters in der oberen rechten Ecke des "klassischen" Outlooks für Windows oder der Mail- und Kalender-App bereits seit längerem für Tests zur Verfügung. (mv)