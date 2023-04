Outlook für Windows unterstützt neu Gmail

(Quelle: Microsoft)

5. April 2023 - Im neuen Outlook für Windows ist es nun möglich, auch Gmail-Accounts zu integrieren. Weitere Unterstützung für Drittanbieter wie Yahoo und Apples iCloud wird kommen.

Microsoft arbeitet bereits seit geraumer Zeit an einer neuen Mail-App für Windows, die unter dem Namen neues Outlook für Windows läuft und sich an der Web-Version von Outlook orientiert. Nutzer können die Version als Review ausprobieren, indem sie in ihrer Mail-App open rechts den entsprechenden Slider betätigen.Nun hat Microsoft bekannt gegeben, dass die langerwartete Unterstützung für E-Mail-Konten von Drittanbietern eingeführt wird, wobei Gmail den Start macht. Besitzer eines Gmail-Accounts können somit ihre Mails im neuen Outlook für Windows abrufen, aber auch ihren Kalender und die Kontakte integrieren. Allerdings steht diese Möglichkeit aktuell erst für Office Insider zur Verfügung. Dieses Programm kann über die Einstellungen im Office-Konto aktiviert werden.Gmail soll jedoch nur der Anfang sein. Microsoft stellt auch die baldige Integration von iCloud- und Yahoo-Mail-Konten ins Aussicht, genauso wie man daran arbeite, IMAP-Postfächer mit dem neuen Outlook für Windows zu verbinden.