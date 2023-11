Ein Tag ohne Internet kostet 43 Milliarden US-Dollar

Der VPN-Anbieter AtlasVPN schätzt die weltweiten Folgekosten bei einem Internet-Komplettausfall von einem Tag auf 43 Milliarden US-Dollar. Rund die Hälfte davon würde auf die USA und China entfallen. Die Schätzung erfolgte auf Basis von Daten aus dem Netblocks Cost of Shutdown Tool, das die wirtschaftlichen Folgen von Internet-Störungen, Ausfällen beim mobilem Datenverkehr und eingeschränkter Nutzbarkeit von Anwendungen berücksichtigt und dabei auf Indikatoren der Weltbank sowie der Organisationen ITU, Eurostat und US Census setzt.Mit dem grössten Impact von 11 Milliarden Dollar müssten demnach die USA rechnen, dicht gefolgt von China mit 10 Milliarden Dollar. An dritter Stelle folgt Grossbritannien mit knapp 3,2 Milliarden, dahinter umfasst die Top-Ten die Länder Japan, Deutschland, Indien, Südkorea, Frankreich, Italien und Kanada – in absteigender Reihenfolge mit Anteilen von 2,7 Milliarden bis 577 Millionen US-Dollar.Eine Zahl für die Schweiz nennt der Bericht nicht, sie lässt sich aber mit dem erwähnten Netblocks-Tool ermitteln und liegt bei 344 Millionen Dollar beziehungsweise 308 Millionen Franken. Vergleichsweise gute Nachrichten verkündet die Schätzung indes für die Pazifikstaaten Tuvalu, Kiribati, Marshallinseln, Nauru und Mikronesien – hier soll der Verlust jeweils maximal 50'000 Dollar betragen. (ubi)