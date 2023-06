Erneute Störungen bei Microsoft 365

23. Juni 2023 - Nachdem es gestern zu massiven Ausfällen bei Microsoft 365 gekommen ist, die primär deutsche Kunden betrafen, ist heute ein neues Problem aufgetreten, das den Exchange-Online-Zugriff verunmöglicht.

Seite heute Freitagmorgen haben Microsoft-365-Nutzer Probleme, auf ihre Exchange-Online-Postfächer zuzugreifen. Wie Microsoft via Dienststatus-Seiten mitteilt , betrifft das Fehlverhalten die IMAP- und POP-Protokolle, was zu Anmeldefehlern führt, unter anderem auch beim Mail-Client Outlook. Als Workaround empfiehlt Microsoft , Outlook im Web zu verwenden. Zudem heisst es, ein Neustart des IMAP-Dienste könne für Besserung sorgen.Bereits gestern Donnerstag hatten deutsche Microsoft-Kunden massive Probleme beim Zugriff auf Microsofts Cloud-Dienste, wie verschiedene Medien melden. Wie etwa Günter Born in seinem Blog berichtet , konnten Anwender nicht mehr auf die Cloud-Dienste zugreifen und dass Anwendungen wie Outlook oder Teams beim Versuch, sich mit der Cloud zu verbinden, eingefroren oder hängen geblieben seien.Microsoft bestätigte dann die Probleme am Nachmittag via Twitter . Man untersuche ein Problem, bei dem einige User in Deutschland möglicherweise nicht auf diverse Microsoft-365-Services hätten zugreifen können. Gegen Abend erklärte man dann, man habe das Problem lösen können. (rd)