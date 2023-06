Erneute Outlook-Störung lässt Hacker-Gerüchte laut werden

7. Juni 2023 - Microsofts 365 Services sind erneut ausgefallen. Nun machen Gerüchte eines Hackerangriffs die Runde. Eine Gruppe namens Anonymous Sudan fordert via Telegram eine Million Dollar von Microsoft, damit die Angriffe aufhören.

Nachdem Outlook zu Beginn der Woche bereits längere Zeit ausgefallen ist , sind im Laufe des gestrigen Tages erneut Störungen bei Microsoft-365-Diensten aufgetaucht, wie Microsoft via Twitter bestätigt . Unter anderem konnten Nutzer erneut nicht auf Outlook zugreifen, und auch bei anderen Diensten soll es zu Beeinträchtigungen gekommen sein.Das alles hat nun zu Spekulationen geführt, wonach Microsoft mit einem Hackangriff kämpft. Wie unter anderem "Bleepingcomputer" schreibt , sollen Hacktivisten mit dem Synonym Anonymous Sudan DDoS-Angriffe auf Microsofts Services ausüben. Mit den Angriffen protestiere die Gruppe gegen die Einmischung der US-Regierung in sudanesische Angelegenheiten. Man werde auch weitere US-Unternehmen und Regierungsorganisationen ins Visier nehmen, soll Anonymous Sudan via Telegram angekündigt haben. Ausserdem verlangt die Gruppe eine Million US-Dollar dafür, dass man den Microsoft-Technikern beibringe, wie die Angriffe abzuwehren seien.Microsoft behauptet derweil, technische Gründe seien für den Ausfall verantwortlich. (mw)