Microsoft bestätigt Outlook-Störung

6. Juni 2023 - Viele Microsoft Kunden konnten gestern nicht auf die Webversion von Outlook zugreifen. Microsoft bestätigte die Störung, die auch Teams oder Sharepoint Online betraf.

Gestern Nachmittag gab es eine Störung bei Microsoft , die den Zugriff auf Outlook im Web verunmöglichte. Wie etwa Günter Born in seinem Blog berichtet , konnte Outlook im Browser nicht mehr aufgerufen werden und Admins gelangten nicht mehr ins Admin Center. Auch auf Reddit häuften sich im Verlauf des Nachmittags die Klagen von Microsoft-Kunden.Später bestätigte Microsoft via Twitter die Unterbrechung, die offenbar auch Auswirkungen auf die Nutzung von Teams, Sharepoint Online sowie Onedrive for Business hatte. Im Health Dashboard des Admin Centers konkretisierte Microsoft dann die Beeinträchtigungen auf den diversen Services. Während etwa ein Zugriff auf Outlook im Web gar nicht möglich war, konnten in Teams keine Meetings oder Live-Events anberaumt und keine Profilkarten oder Dateilisten geladen werde. Tangiert von den Störungen waren zudem Microsoft Bookings, Microsoft Power Automate oder die Power Apps in Microsoft 365.Dazu vermerkt der Konzern, die Verfügbarkeit der Dienste sei aktuell gegeben und werde ständig beobachtet. Gleichzeitig will man die Ursachen weiter untersuchen. (rd)