Nach Outlook fällt jetzt Onedrive aus

9. Juni 2023 - Nach dem Ausfall von Outlook in dieser Woche machen sich jetzt Störungen beim Speicherdienst Onedrive bemerkbar. Wieder behauptet eine Hackgruppe, sie sei für die Angriffe verantwortlich.

Nachdem Microsoft diese Woche mehrmals mit Ausfällen von Outlook kämpfen musste, gibt's jetzt Probleme beim Online-Speicherdienst Onedrive for Business, so ein Bericht von "Bleepingcomputer". Versuche von Kunden, auf die Onedrive-Website zuzugreifen, sollen mit Fehlermeldungen quittiert werden.Anders als im Fall von Outlook scheint Onedrive allerdings nicht weltweit ausgefallen zu sein oder die Störung konnte zumindest im deutschsprachigen Raum bereits wieder behoben werden. In den betroffenen Regionen erklärte Microsoft via Service-Health-Seite, man untersuche aktuell ein mögliches Problem und dessen Auswirkungen.Ob der Ausfall mit einem angeblichen Hackerangriff in Verbindung steht, ist offen. Auf dem Message-Dienst Telegram behauptete diese Woche eine Aktivistengruppe namens Anonymous Sudan, sie sei für den Outlook-Ausfall verantwortlich und fordere eine Million Dollar von Microsoft ("Swiss IT Magazine" berichtete ). Nach dem aktuellen Onedrive Ausfall hat sich die Gruppe auf Telegram nun erneut gemeldet: "Microsoft, denkt ihr, wir hätten auch vergessen? Wir sind motiviert, euch Lügnern eine sehr gute Lektion in Sachen Ehrlichkeit zu erteilen, die eure Eltern euch nicht beigebracht haben. Onedrive wurde heruntergefahren. Sehen wir uns eure neuen Ausreden an!"Auf Anfrage von "Bleepingcomputer" hat Microsoft mittlerweile zu den Äusserungen der Hackergruppe Stellung bezogen und erklärt, man sei sich der Behauptungen bewusst und untersuche sie. Man werde die notwendigen Schritte ergreifen, um die Kunden zu schützen und die Stabilität der Dienste zu gewährleisten. (rd)