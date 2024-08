Microsoft und Crowdstrike planen gemeinsames Event in Redmond

Microsoft hat bekanntgeben, am 10. September das Event Windows Endpoint Security Ecosystem durchzuführen, wie einem Blogbeitrag von Aidan Marcuss , Vice President Microsoft Windows and Devices, zu entnehmen ist. Austragungsort ist der Microsoft-Hauptsitz in Redmond. Ausgerichtet wird die Veranstaltung von Microsoft Crowdstrike und weiteren Anbietern von Endpoint-Security-Lösungen für Windows. Man wolle konkrete Schritte diskutieren, um die Sicherheit und Resilienz gemeinsamer Kunden verbessern zu können.Auslöser für die unerwartete Ankündigung dürfte der kürzliche, durch ein fehlerhaftes Crowdstrike-Update verursachte Ausfall von Millionen Windows-Rechnern sein, wie Marcuss in seinen Ausfünrungen andeutet: "Aus dem Crowdstrike-Ausfall im Juli 2024 können wir wichtige Lehren für unser Ökosystem ziehen. Unsere Diskussionen werden sich auf die Verbesserung der Sicherheit und sicherer Bereitstellungspraktiken konzentrieren, auf die Entwicklung von Systemen für die Ausfallsicherheit und auf die Zusammenarbeit als florierende Gemeinschaft von Partnern."Für das Publikum ist das Event allerdings nicht gedacht. Neben den Ökosystem-Partnern sind nur Regierungsvertreter geladen, um "ein Höchstmass an Transparenz bei der Zusammenarbeit in der Gemeinschaft zu gewährleisten, um eine sicherere und zuverlässigere Technologie für alle zu schaffen." Auf den Windows Endpoint Security Ecosystem Summit sollen kurz- und langfristig weitere Schritte und Initiativen folgen. Und Microsoft will nach dem Event über die Diskussionen informieren. (ubi)